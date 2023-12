Concours de pétanque Airial face à la mairie Saint-Michel-Escalus, 20 juillet 2024, Saint-Michel-Escalus.

Saint-Michel-Escalus Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 14:00:00

fin : 2024-07-20 17:00:00

Concours ouvert à tous.

Inscription à 14het début du concours à 14h15.

Tarif adhérent : 3 euros – Tarif non adhérent : 5 euros

À l’issue du concours : remise des lots suivie d’un pot de l’amitié..

Airial face à la mairie

Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Côte Landes Nature Tourisme