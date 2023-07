Réveil sportif Airial de l’église Bias, 16 juillet 2023, Bias.

Bias,Landes

Envie de commencer votre journée en vous detoxifiant de la veille ? Rendez-vous avec Amina, notre coach sportif, pour un réveil tonic en plein air !.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 10:00:00. EUR.

Airial de l’église

Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Want to start your day by detoxifying from the day before? Join Amina, our sports coach, for a tonic wake-up call in the fresh air!

¿Quieres empezar el día desintoxicándote del día anterior? Únete a Amina, nuestra entrenadora deportiva, para un despertar tonificante al aire libre

Haben Sie Lust, Ihren Tag mit einer Entgiftung vom Vortag zu beginnen? Treffen Sie sich mit Amina, unserer Sporttrainerin, zu einem belebenden Weckruf an der frischen Luft!

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan