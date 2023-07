Boeuf à la broche Airial de l’église Bias, 15 juillet 2023, Bias.

Bias,Landes

Envie de déguster quelque chose d’unique ? Alors venez entre amis ou en famille goûter notre boeuf entier cuit à la broche, servi avec des frites maisons !

Rendez-vous samedi 15 juillet à partir de 19h00 aux Fêtes de Bias !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 23:00:00. EUR.

Airial de l’église

Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Looking for something unique? Then come along with friends or family to taste our whole beef cooked on a spit, served with home-made French fries!

See you Saturday July 15 from 7:00 pm at the Bias Fêtes!

¿Busca algo único? Entonces venga con amigos o familiares y pruebe nuestra ternera entera asada en el asador, servida con patatas fritas caseras

Nos vemos el sábado 15 de julio a partir de las 19:00 en el Bias Festival

Haben Sie Lust, etwas Einzigartiges zu probieren? Dann kommen Sie mit Freunden oder der Familie und probieren Sie unser ganzes Rindfleisch, das am Spieß gegart und mit hausgemachten Pommes frites serviert wird!

Wir sehen uns am Samstag, den 15. Juli ab 19.00 Uhr auf dem Festplatz von Bias!

