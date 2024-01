Airexpo 2024 Aérodrome de Muret-Lherm Muret, samedi 11 mai 2024.

Airexpo 2024 Meeting aérien Airexpo 2024 Samedi 11 mai, 09h00 Aérodrome de Muret-Lherm sur inscription

Début : 2024-05-11T09:00:00+02:00 – 2024-05-11T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T09:00:00+02:00 – 2024-05-11T18:00:00+02:00

Airexpo, c’est une longue histoire qui commence en 1987 sur l’initiative de deux étudiants de l’ENAC et de l’ENSICA, passionnés par l’aéronautique. Situé à Lasbordes puis à l’aérodrome de Muret-Lherm dès 1992, c’est le début du seul meeting aérien au monde organisé par des étudiants.

Au cours des années, le meeting accueille des visiteurs venus de plus en plus nombreux jusqu’à atteindre son altitude de croisière, accueillant des patrouilles renommées telles que la Patrouille de France ou encore les Red Arrows. En 2001, Supaero (aujourd’hui ISAE-Supaero) rejoint l’équipe organisatrice du meeting. Il est toujours entièrement organisé par les élèves de première année. 2006 est l’année des 20 ans d’Airexpo, l’A380 qui a volé pour la première fois un an plus tôt salue l’équipe et les visiteurs d’une très belle démonstration.

Quelques changements s’opèrent en 2009, Air Expo devient Airexpo, le logo du meeting est mis à jour. L’entrée est désormais payante, bien qu’accessible grâce au soutien des partenaires du projet. La 30ème édition du meeting est célébrée le 21 mai 2016 sous un grand soleil, la pérennité du meeting n’est plus à démontrer et malgré le défi toujours plus important que représente l’organisation d’une manifestation aérienne, les étudiants de l’ENAC et de l’ISAE-Supaero font preuve d’une détermination inchangée.

Aujourd’hui, les étudiants qui perpétuent Airexpo n’ont d’autre envie que celle de partager leur passion, déclencher cette étincelle qui leur est parfois apparue plus jeunes, lors d’un meeting aérien. Un objectif qui n’est pas prêt de changer !

Aérodrome de Muret-Lherm Aérodrome de Muret-Lherm Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie