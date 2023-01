Promenons-nous dans le quartier Buisson-Sainte-Marthe ! Aires 10 Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée Libre

Marche exploratoire autour des ressources communes du quartier : qu’est-ce qu’on a ? qu’est-ce qui nous manque ? Aires 10 2 rue du Buisson Saint-Louis, 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris 75010 Île-de-France Aires 10 accompagne le quartier Buisson-Sainte-Marthe vers l’émergence de projets à proposer au prochain budget participatif. Après avoir organisé de premiers temps de collecte des besoins des habitantes et habitants, on vous propose d’approfondir des pistes de projets : Ce samedi 14, à partir de 10h — Marche exploratoire autour des ressources communes du quartier : qu’est-ce qu’on a ? qu’est-ce qui nous manque ?

Départ de la place du Buisson- Saint-Louis, devant Aires 10. Balade jusqu’à 12h30.

