Vide-greniers Aire-sur-l’Adour, 1 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Aire Singing organise son 1er vide-grenier le Dimanche 17 Décembre !

Pour donner une seconde chance à vos objets precieux et faire des heureux…

VIDE ton GRENIER pour NOEL !!!!

Réservez vite votre emplacement au 07.82.31.87.23..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Aire Singing is organizing its 1st garage sale on Sunday, December 17!

To give a second chance to your precious objects and make people happy…

EMPTY YOUR GARDEN FOR CHRISTMAS !!!!

Reserve your space by calling 07.82.31.87.23.

Aire Singing organiza su primera venta de garaje el domingo 17 de diciembre

Para dar una segunda oportunidad a tus objetos más preciados y hacer feliz a la gente…

¡¡¡¡VACÍA TU JARDÍN PARA NAVIDAD !!!!

Reserva tu plaza cuanto antes llamando al 07.82.31.87.23.

Aire Singing organisiert seinen 1. Flohmarkt am Sonntag, den 17. Dezember!

Um Ihren wertvollen Gegenständen eine zweite Chance zu geben und andere glücklich zu machen…

LEEREN SIE IHREN GREENBOARD FÜR WEIHNACHTEN !!!!

Reservieren Sie schnell Ihren Platz unter 07.82.31.87.23.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Aire sur l’Adour