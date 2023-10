Destockage d’Automne à Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour, 6 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Les commerçants de l’UC2A, organise une braderie dans les rues de la ville le vendredi 6 et samedi 7 octobre..

2023-10-06 fin : 2023-10-07 19:00:00. .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The merchants of UC2A are organizing a braderie in the streets of the town on Friday October 6 and Saturday October 7.

Los comerciantes de la UC2A organizan una venta ambulante el viernes 6 y el sábado 7 de octubre.

Die Kaufleute der UC2A, organisieren am Freitag, den 6. und Samstag, den 7. Oktober einen Ausverkauf in den Straßen der Stadt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Aire sur l’Adour