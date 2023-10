Excursion avec Flow Combi Aire-sur-l’Adour, 3 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Hey ! Envie de vadrouiller ce mardi 3 octobre ?

Embarque à bord de Poppy, le mythique Combi 70’s, pour une journée d’escapade telle une parenthèse enchantée en Terre Gersoise du Bas-Armagnac

Journée 9h30 /17h30

RV Départ 9h45 /retour Aire sur l’Adour

Profite de l’offre découverte à partir de 85 € qui lance également la formule Flow en tout inclus. Toutes les infos et tarifs en images sans trop en dévoiler

EN SOLO, DUO OU EN GROUPE, REJOINS-NOUS !

Pour l’ auberge, résa avant le 30/09/23 à 11h sinon prévois ton pique-nique

Si besoin de + d’infos contacte-moi

06 38 02 48 72.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 17:30:00. EUR.

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Looking for a day out on Tuesday, October 3?

Climb aboard Poppy, the mythical 70’s Combi, for a day of escapism like an enchanted parenthesis in the Gers region of Bas-Armagnac

Day trip 9:30 am / 5:30 pm

RV Departure 9:45 am / Return Aire sur l’Adour

Take advantage of the discovery offer from 85? which also launches the all-inclusive Flow formula. All info and prices in pictures, without revealing too much

SOLO, DUO OR GROUP, JOIN US!

For the hostel, book before 30/09/23 at 11 a.m. or bring your own picnic

If you need more info, please contact me

06 38 02 48 72

¿Le apetece una escapada el martes 3 de octubre?

Suba a bordo de Poppy, la legendaria Combi de los años 70, para una jornada de evasión como un interludio encantado en la región de Bas-Armagnac, en Gers

Excursión de un día 9h30 / 17h30

Salida 9.45 h / regreso Aire sur l’Adour

Aproveche la oferta descubrimiento a partir de 85 euros, que incluye también el paquete Flujo todo incluido. Toda la información y los precios en imágenes sin desvelar demasiado

SOLO, EN DÚO O EN GRUPO, ¡ÚNASE A NOSOTROS!

Para el albergue, reserva antes del 30/09/23 a las 11h, o trae tu propio picnic

Si necesitas más información, ponte en contacto conmigo

06 38 02 48 72

Hey! Lust auf einen Ausflug am Dienstag, den 3. Oktober?

Dann komm an Bord von Poppy, dem legendären 70er-Jahre-Kombi, für einen Tag voller Ausflüge wie eine verzauberte Klammer in der Region Bas-Armagnac im Gersois

Tag 9.30 Uhr /17.30 Uhr

RV Abfahrt 9.45 Uhr / Rückfahrt Aire sur l’Adour

Nutze das Entdeckungsangebot ab 85?, das auch die All-Inclusive-Formel Flow einführt. Alle Infos und Preise in Bildern, ohne zu viel zu verraten

SOLO, ZU ZWEIT ODER IN DER GRUPPE, SCHLIESSEN SIE SICH UNS AN!

Für die Herberge, Reservierungen bis zum 30/09/23 um 11 Uhr, ansonsten bring dein Picknick mit

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie mich bitte

06 38 02 48 72

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Aire sur l’Adour