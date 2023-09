Journée culturelle de la Course Landaise Aire-sur-l’Adour, 30 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

La fédération française de la course landaise organise sa première journée culturelle de la course landaise le 30 septembre à Aire-sur-l’Adour :

Arènes :

10h : visite des arènes d’Aire

Centre d’animation :

10h à 17h30 :

expositions ( les 50 ans des arènes d’Aire, la course landaise dans tous ses états, photos de Cyrille Vidal)

ateliers broderie de boléro et fabrication de têtières

rencontre et signature du livre « Christophe Dussau corps et âme de Cyrille Vidal »

Médiathèque :

10h à 11h30 : café gascon

15h : conférence de François Bordes

Animations pour les enfants :

11h : passage des cultures

14h30 : théâtre de verdure du centre d’animation

Aubade musicale de 12h à 13h.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 14:00:00. EUR.

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The French Landes Racing Federation organizes its first Cultural Day of Landes Racing on September 30 in Aire-sur-l’Adour:

Arena:

10am: tour of the Aire arenas

Center d’animation :

10am to 5:30pm:

exhibitions (50 years of the Aire arenas, the landaise race in all its forms, photos by Cyrille Vidal)

bolero embroidery and headband-making workshops

meeting and signing of the book « Christophe Dussau corps et âme de Cyrille Vidal »

Media library :

10h to 11h30: café gascon

3pm: lecture by François Bordes

Activities for children:

11am: passage des cultures

2:30 pm: Théâtre de verdure at the center d’animation

Musical auditions from 12pm to 1pm

La Federación Francesa de Running de las Landas organiza su primera jornada cultural de running de las Landas el 30 de septiembre en Aire-sur-l’Adour :

Arena :

10h: visita de las arenas de Aire

Centro de animación :

10h a 17h30 :

exposiciones (50 años de las arenas del Aire, la carrera de las Landas en todas sus formas, fotos de Cyrille Vidal)

talleres de bordado de boleros y confección de tocados

encuentro y firma del libro « Christophe Dussau corps et âme de Cyrille Vidal »

Mediateca :

de 10.00 a 11.30 h: café gascón

15.00 h: conferencia de François Bordes

Actividades para niños :

11h: pasaje de las culturas

14.30 h: teatro al aire libre en el centro de actividades

Audiciones musicales de 12h a 13h

Der französische Verband der Landaise-Rennen organisiert seinen ersten Kulturtag der Landaise-Rennen am 30. September in Aire-sur-l’Adour :

Arenen :

10 Uhr: Besichtigung der Arena von Aire

Centre d’animation :

10h bis 17h30 :

ausstellungen ( 50 Jahre Arenen von Aire, das Landrennen in all seinen Zuständen, Fotos von Cyrille Vidal)

workshops Bolerostickerei und Herstellung von Kopfstücken

treffen und Signatur des Buches « Christophe Dussau corps et âme de Cyrille Vidal »

Mediathek :

10h bis 11h30: Café gascon

15 Uhr: Vortrag von François Bordes

Animationen für Kinder :

11 Uhr: Passage der Kulturen

14.30 Uhr: Grünes Theater des Animationszentrums

Musikalische Aubade von 12 bis 13 Uhr

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Aire sur l’Adour