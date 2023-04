Balade nocturne au rythme de l’Adour Départ Office de Tourisme Aire/l’Adour, 1 août 2023, Aire-sur-l'Adour.

Suivez Pierre, des Espaces Verts de la mairie et Gwenaël, de la Maison de l’Eau pour une balade commentée sur le thème de l’Adour avec sa faune, sa flore et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce fleuve!

Un moment convivial entre détente, nature et histoire

Le départ sera fera à l’Office de Tourisme de Aire .

Réservation obligatoire, places limitées!.

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 . EUR.

Départ Office de Tourisme Aire/l’Adour

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow Pierre, from the Green Spaces of the city hall and Gwenaël, from the Water House for a commented walk on the theme of the Adour with its fauna, its flora and everything you always wanted to know about this river!

A friendly moment between relaxation, nature and history

The departure will be at the Tourist Office of Aire.

Reservation required, limited places!

Siga a Pierre, del departamento de Espacios Verdes del Ayuntamiento, y a Gwenaël, de la Maison de l’Eau, en un paseo guiado sobre el tema del Adour, con su fauna, su flora y todo lo que siempre quiso saber sobre este río

Un momento de convivencia entre relax, naturaleza e historia

La salida será en la Oficina de Turismo de Aire.

Reserva obligatoria, ¡las plazas son limitadas!

Folgen Sie Pierre von der Abteilung für Grünflächen des Rathauses und Gwenaël vom Maison de l’Eau zu einem kommentierten Spaziergang über den Adour mit seiner Fauna, Flora und allem, was Sie schon immer über diesen Fluss wissen wollten

Ein geselliger Moment zwischen Entspannung, Natur und Geschichte

Der Start erfolgt am Office de Tourisme in Aire.

Reservierung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind!

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Aire sur l’Adour