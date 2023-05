Sardinade Place René Dufreche, 22 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour.

Le quartier Mestade organise sa traditionnel sardinade.

Rendez-vous le 22 juillet à partir de 19h avec animation musicale

Infos et réservations au 06 70 23 27 65.

Place René Dufreche

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Mestade district organizes its traditional sardinade.

Rendezvous on July 22 from 19h with musical entertainment

Information and reservations at 06 70 23 27 65

El barrio de Mestade organiza su tradicional sardinada.

Cita el 22 de julio a partir de las 19.00 h con animación musical

Información y reservas en el 06 70 23 27 65

Das Viertel Mestade organisiert seine traditionelle Sardinade.

Treffpunkt am 22. Juli ab 19 Uhr mit musikalischer Unterhaltung

Infos und Reservierungen unter 06 70 23 27 65

