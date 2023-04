Visite nocturne d’Aire aux lampions, 20 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour.

Suivez Manon à la lueur des lampions, afin de découvrir tous les secrets de cette ancienne cité épiscopale.

La visite se terminera avec Sandrine, à la découverte de l’église Sainte-Quitterie, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Tarif: 5€/pers. sur inscription (obligatoire) à l’Office de Tourisme.

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow Manon by the light of lanterns to discover all the secrets of this ancient episcopal city.

The visit will end with Sandrine, discovering the Sainte-Quitterie church, classified as a UNESCO World Heritage Site

Price: 5?/pers. upon registration (mandatory) at the Tourist Office

Siga a Manon a la luz de las linternas para descubrir todos los secretos de esta antigua ciudad episcopal.

El recorrido terminará con Sandrine, descubriendo la iglesia de Sainte-Quitterie, Patrimonio Mundial de la UNESCO

Precio: 5?/pers. previa inscripción (obligatoria) en la Oficina de Turismo

Folgen Sie Manon im Schein der Laternen, um alle Geheimnisse dieser alten Bischofsstadt zu entdecken.

Der Rundgang endet mit Sandrine, die die Kirche Sainte-Quitterie entdeckt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört

Preis: 5 Personen nach Anmeldung (obligatorisch) im Office de Tourisme

