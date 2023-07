Les nocturines de l’UC2A Aire-sur-l’Adour, 7 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

L’association UC2A organise une nocturne le vendredi 7 Juillet « Esprit les fêtes du Sud Ouest » animations dans les rues avec bandas et marché gourmand et artisanal ».

Ouverture des commerces jusqu’à 20h, marché artisanal place de la cathédrale, jeux enfants et animations commerciales de 16h à 21h.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 21:00:00

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The UC2A association is organizing an evening event on Friday July 7, « Esprit les fêtes du Sud Ouest », with street entertainment, bandas and a gourmet and craft market.

Shops open until 8pm, craft market on the cathedral square, children’s games and commercial entertainment from 4pm to 9pm

La asociación UC2A organiza el viernes 7 de julio una velada « Esprit les fêtes du Sud Ouest » con animaciones callejeras, bandas y un mercado gastronómico y artesanal.

Tiendas abiertas hasta las 20.00 h, mercado artesanal en la plaza de la catedral, juegos infantiles y animación comercial de 16.00 a 21.00 h

Der Verein UC2A organisiert am Freitag, den 7. Juli eine Nachtveranstaltung « Esprit les fêtes du Sud Ouest » Animationen in den Straßen mit Bandas und einem Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt ».

Öffnung der Geschäfte bis 20 Uhr, Kunsthandwerksmarkt auf dem Kathedralenplatz, Kinderspiele und kommerzielle Animationen von 16 bis 21 Uhr

