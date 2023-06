Matinée découverte de la pêche Aire-sur-l’Adour, 2 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

L’AAPPMA d’Aire organise une MATINÉE DÉCOUVERTE de la PÊCHE

Quand ? le DIMANCHE 2 JUILLET 2023 de 9h à 13h, venez quand vous voulez

Où ? à la maison de la pêche (gravière de LAFFITAU – Rte de Duhort à Aire)

Venez découvrir les différentes techniques de pêche :

– Pêche au coup (gardons, brêmes, tanches, …)

– Pêche de la carpe

– Pêche aux leurres du bord, barque et float-tube (perches, sandres, brochets, black-bass, silures)

Venez découvrir les sensations d’un combat intense avec un poisson grâce au simulateur de pêche !

Venez participer à un concours de lancer de précision pour les enfants et les grands avec récompenses !

Venez apprendre à reconnaitre les poissons de nos cours d’eau !

Vous pourrez également en profiter pour venir connaître les bénévoles de l’AAPPMA d’Aire et découvrir le fonctionnement associatif de la pêche en France

Gratuit sans inscription.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 13:00:00. EUR.

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



AAPPMA d’Aire organizes a FISHING DISCOVERY MORNING

When? SUNDAY, JULY 2, 2023 from 9am to 1pm, come when you like

Where ? at the Maison de la Pêche (LAFFITAU gravel pit – Rte de Duhort, Aire)

Come and discover the different fishing techniques:

– Shore fishing (roach, bream, tench, etc.)

– Carp fishing

– Shore, boat and float-tube lure fishing (perch, zander, pike, black-bass, catfish)

Experience the thrill of an intense battle with a fish on our fishing simulator!

Take part in a precision casting competition for children and adults, with prizes!

Learn to recognize the fish in our rivers!

You’ll also have the chance to meet the AAPPMA d’Aire volunteers and find out how fishing is organized in France

Free without registration

La AAPPMA d’Aire organiza una MAÑANA DE DESCUBRIMIENTO DE LA PESCA

¿Cuándo? DOMINGO 2 DE JULIO DE 2023 de 9h a 13h, venga cuando quiera

¿Dónde? en la Maison de la Pêche (gravera LAFFITAU – Rte de Duhort en Aire)

Venga a descubrir las diferentes técnicas de pesca

– Pesca de orilla (cucaracha, brema, tenca, etc.)

– Pesca de carpas

– Pesca con señuelos desde orilla, embarcación y tubo flotador (perca, lucioperca, lucio, black-bass, siluro)

Viva la emoción de un combate intenso con un pez gracias al simulador de pesca

Participe en un concurso de lanzamiento de precisión para niños y adultos, ¡con premios!

Aprenda a reconocer los peces de nuestros ríos

Aproveche también para conocer a los voluntarios de la AAPPMA d’Aire y descubra cómo funcionan las asociaciones de pesca en Francia

Gratuito sin inscripción

Die AAPPMA von Aire organisiert einen MATINÉE DÉCOUVERTE de la Pêche (Vormittag zur Entdeckung des Angelns)

Wann? am SONNTAG, den 2. JULI 2023 von 9 bis 13 Uhr, kommen Sie, wann Sie wollen

Wo? im Haus der Fischerei (Kiesgrube von LAFFITAU – Rte de Duhort in Aire)

Kommen Sie und lernen Sie die verschiedenen Angeltechniken kennen:

– Spinnfischen (Rotaugen, Brachsen, Schleie, …)

– Angeln auf Karpfen

– Angeln mit Kunstködern vom Ufer, Boot und Float-Tube (Barsch, Zander, Hecht, Black-Bass, Wels)

Erleben Sie das Gefühl eines intensiven Kampfes mit einem Fisch dank des Angelsimulators!

Nehmen Sie an einem Präzisions-Weitwurfwettbewerb für Kinder und Erwachsene mit Belohnungen teil!

Kommen Sie und lernen Sie, die Fische in unseren Flüssen zu erkennen!

Sie können auch die Gelegenheit nutzen, um die Freiwilligen des AAPPMA von Aire kennenzulernen und zu erfahren, wie das Angeln in Frankreich als Verein funktioniert

Kostenlos ohne Anmeldung

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Aire sur l’Adour