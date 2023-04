21ème Régional triplettes des Artisans et Commerçants Allée de l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

21ème Régional triplettes des Artisans et Commerçants Allée de l’Adour, 1 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour. Concours en triplette et repas le samedi

inscription avant le 24 juin 2023

Renseignements au 06.27.39.10.52.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . .

Allée de l’Adour

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Triplet competition and meal on Saturday

registration before June 24, 2023

Information at 06.27.39.10.52 Concurso de triples y comida el sábado

inscripción antes del 24 de junio de 2023

Información al 06.27.39.10.52 Triplette-Wettbewerb und Essen am Samstag

anmeldung vor dem 24. Juni 2023

Auskünfte unter 06.27.39.10.52 Mise à jour le 2023-04-10 par OT Aire sur l’Adour

