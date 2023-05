Corrida Aire-sur-l’Adour, 18 juin 2023, Aire-sur-l'Adour.

Triomphateur indiscutable de la temporada 2022, Juan Leal est sans aucun doute un des meilleurs matador français actuellement.

Nation taurine importante, le Vénézuela sera également représenté par l’un des tous meilleurs matadors de la nouvelle génération : Jesus Enrique Colombo

Triomphateur des deux dernières corrida des fêtes c’est en toute logique que le matador de la terre Dorian Canton revient dans son arènes talisman qui l’a révélé en 2021.

Cet événement sera conclu par la présence au cartel du jeune torero Aturin Andoni Verdejo qui affrontera un novillo de Pages Mailhan ( classe pratique).

Déjà prévue en 2012, la ganadería française de Pagès-Mailhan fera son retour sur les terres aturines. L’affiche ganaderia sera partager par les pensionnaires des frères Gallon qui avait déjà gagné la corrida concours de 2006 sur les bord de l’Adour.

Billetterie à l’office de Tourisme.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 20:00:00. EUR.

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Unquestionable triumpher of the temporada 2022, Juan Leal is undoubtedly one of the best French matador currently.

Important bullfighting nation, Venezuela will also be represented by one of the best matadors of the new generation: Jesus Enrique Colombo

Triumpher of the last two bullfights of the festival, it is logical that the matador of the land Dorian Canton returns to his bullring talisman that revealed him in 2021.

This event will be concluded by the presence in the cartel of the young bullfighter Andoni Verdejo Aturin who will face a novillo of Pages Mailhan (practical class).

Already planned in 2012, the French ganadería of Pagès-Mailhan will make its return to the Aturine lands. The poster ganaderia will be shared by the boarders of the Gallon brothers who had already won the bullfighting competition of 2006 on the banks of the Adour.

Ticketing at the Tourist Office

Triunfo indiscutible de la temporada 2022, Juan Leal es sin duda uno de los mejores matadores franceses de la actualidad.

Venezuela, importante nación taurina, también estará representada por uno de los mejores matadores de la nueva generación: Jesús Enrique Colombo

Triunfante en las dos últimas corridas de la fiesta, es lógico que el matador de la tierra de Dorian Canton vuelva a la plaza talismán que le reveló en 2021.

Cerrará este evento la presencia del joven torero de Aturín Andoni Verdejo que se enfrentará a un novillo de Pages Mailhan (clase práctica).

La ganadería francesa de Pagès-Mailhan, ya programada en 2012, hará su regreso a los Aturines. El cartel de la ganadería lo compartirán los subalternos de los hermanos Gallon, que ya ganaron la corrida concurso de 2006 a orillas del Adour.

Taquilla en la Oficina de Turismo

Juan Leal, der unbestrittene Triumphator der Temporada 2022, ist zweifellos einer der besten französischen Matadoren, die es derzeit gibt.

Venezuela, eine wichtige Stierkampfnation, wird ebenfalls von einem der besten Matadore der neuen Generation vertreten: Jesus Enrique Colombo

Als Triumphator der letzten beiden Stierkämpfe der Festtage ist es nur logisch, dass der Matador aus dem Land Dorian Canton 2021 in seine Talisman-Arena zurückkehrt, die ihn bekannt gemacht hat.

Der junge Stierkämpfer Andoni Verdejo aus Aturin wird gegen ein Novillo von Pages Mailhan (praktische Klasse) antreten.

Die französische Ganadería de Pagès-Mailhan, die bereits für 2012 geplant war, wird wieder in Aturin anzutreffen sein. Das Ganaderia-Poster wird von den Pensionären der Gebrüder Gallon geteilt, die bereits 2006 den Stierkampf an den Ufern des Adour gewonnen hatten.

Kartenverkauf im Tourismusbüro

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Aire sur l’Adour