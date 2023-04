Les Auditions de Printemps à Aire sur l’Adour 45 Rue Félix Despagnet, 24 mai 2023, Aire-sur-l'Adour.

C’est parti pour les Auditions de Printemps !

Du 4 avril au 10 juin, les élèves de l’Ecole de musique d’Aire sur l’Adour parcourent le territoire pour leur traditionnelle ronde des villages.

C’est l’occasion pour les élèves de se produire en public, pour vous ou vos enfants, de découvrir les instruments de musique ou de rencontrer les professeurs pour préparer la rentrée 2023

Les classes de musique actuelle et percussions, continueront la tournée le mercredi 24 mai 2023 à la salle voutée à Aire sur l’Adour

Entrée libre et gratuite.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 23:00:00. EUR.

45 Rue Félix Despagnet

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



? Let’s go for the Spring Auditions!

From April 4 to June 10, the students of the Aire sur l’Adour Music School will travel the territory for their traditional village round.

This is an opportunity for the students to perform in public, for you or your children, to discover the musical instruments or to meet the teachers to prepare the start of the school year 2023?

The current music and percussion classes will continue the tour on Wednesday, May 24, 2023 at the Salle Voutée in Aire sur l’Adour ?

Free entrance

? ¡Vamos a por las Audiciones de Primavera!

Del 4 de abril al 10 de junio, los alumnos de la Escuela de Música de Aire sur l’Adour recorrerán el territorio para su tradicional ronda por los pueblos.

Esta es una oportunidad para que los alumnos actúen en público, para que usted o sus hijos descubran los instrumentos musicales o para conocer a los profesores y preparar el inicio del curso escolar 2023?

Las clases de música contemporánea y percusión continuarán la gira el miércoles 24 de mayo de 2023 en la Salle Voutée de Aire sur l’Adour ?

Entrada gratuita

? Auf geht’s zu den Frühjahrsvorspielen!

Vom 4. April bis zum 10. Juni ziehen die Schüler der Musikschule von Aire sur l’Adour bei ihrem traditionellen Rundgang durch die Dörfer durch die Gegend.

Dies ist die Gelegenheit für die Schüler, öffentlich aufzutreten, für Sie oder Ihre Kinder, Musikinstrumente zu entdecken oder die Lehrer zu treffen, um sich auf das neue Schuljahr 2023 vorzubereiten?

Die Klassen für aktuelle Musik und Percussion, setzen die Tournee am Mittwoch, den 24. Mai 2023 im Salle voutée in Aire sur l’Adour fort???

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-03-24 par OT Aire sur l’Adour