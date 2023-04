Journée de la Peña Dussau 2396, Route de Lussagnet, 20 mai 2023, Aire-sur-l'Adour.

Les beaux jours arrivent, et avec eux, les bonnes nouvelles : il est l’heure de réserver vos places pour le premier rendez-vous de la Peña Dussau de la temporada 2023 !

Au programme : de la course landaise avec la ganaderia et cuadrilla Dussau, un tentadero avec le maestro Thomas Dufau, des repas conviviaux et de la bonne musique !

Les places (limitées) sont à réserver en ligne jusqu’au 15 mai sur ganaderia-dussau.com. N’attendez plus

Réservations obligatoires sur ganaderia-dussau.com

Tous en Rouge et Blanc.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 00:00:00. EUR.

2396, Route de Lussagnet Ganaderia Dussau

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The beautiful days are coming, and with them, the good news: it’s time to reserve your seats for the first Peña Dussau event of the 2023 temporada!

On the program: landes race with the ganaderia and cuadrilla Dussau, a tentadero with maestro Thomas Dufau, convivial meals and good music!

Places (limited) are to be reserved online until May 15 on ganaderia-dussau.com. Don’t wait any longer

Reservations required on ganaderia-dussau.com

All in Red and White

Llega el buen tiempo y, con él, las buenas noticias: ¡es hora de reservar tus entradas para el primer evento de la Peña Dussau de la temporada 2023!

En el programa: carrera de landas con la ganadería y la cuadrilla Dussau, tentadero con el maestro Thomas Dufau, comidas de convivencia y ¡buena música!

Las plazas (limitadas) pueden reservarse en línea hasta el 15 de mayo en ganaderia-dussau.com. No espere más

Reserva obligatoria en ganaderia-dussau.com

Todo en rojo y blanco

Die schönen Tage kommen und mit ihnen die guten Nachrichten: Es ist an der Zeit, Ihre Plätze für die erste Veranstaltung der Peña Dussau der Temporada 2023 zu reservieren!

Auf dem Programm stehen: Landaise-Rennen mit der Ganaderia und Cuadrilla Dussau, ein Tentadero mit Maestro Thomas Dufau, gesellige Mahlzeiten und gute Musik!

Die (begrenzten) Plätze können bis zum 15. Mai online unter ganaderia-dussau.com gebucht werden. Warten Sie nicht länger!

Reservierungen sind erforderlich unter ganaderia-dussau.com

Alle in Rot und Weiß

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Aire sur l’Adour