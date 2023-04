Du Jazz New Orléans sur l’Adour Centre d’animation, 13 mai 2023, Aire-sur-l'Adour.

Le CAMA vous propose en partenariat avec l’école de musique un spectacle : du Jazz New Orléans sur l’Adour ! C’est parti pour un grand moment musical qui mélange toutes les générations de musiciens, des jeunes de l’école de musique aux pros de deux groupes de jazz qui viendront animer cette soirée de fête. on écoute on rit on mange pour la soirée de clôture avec master class l’après midi.

Tarifs 15€ pour les plus de 18 ans, 10€ pour les adhérents CAMA et OMSCA et 8€ à partir de 12 ans et étudiants (sans conditions d’âge).

Billetterie sur Hello asso.com CAMA ou à l’Office de Tourisme d’Aire sur l’Adour.

Ouverture sur place 45 minutes avant le début du spectacle.

Buvette en cas et boisson sur place..

Centre d’animation

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The CAMA, in partnership with the music school, offers you a show: New Orleans Jazz on the Adour! Let’s go for a great musical moment that mixes all generations of musicians, from the youngsters of the music school to the professionals of two jazz bands that will come to animate this festive evening. We listen, we laugh, we eat for the closing evening with a master class in the afternoon.

Prices 15€ for over 18s, 10€ for CAMA and OMSCA members and 8€ for 12 years old and students (no age conditions).

Ticketing on Hello asso.com CAMA or at the Tourist Office of Aire sur l’Adour.

Opening on site 45 minutes before the beginning of the show.

Refreshment stand and drinks on the spot.

En colaboración con la escuela de música, el CAMA ofrece un espectáculo: ¡Jazz de Nueva Orleans en el Adour! Vamos a vivir un gran momento musical que mezcla todas las generaciones de músicos, desde los jóvenes de la escuela de música hasta los profesionales de dos bandas de jazz que vendrán a animar esta velada festiva. Escuchamos, reímos, comemos para cerrar la velada con una clase magistral por la tarde.

Precios 15? para mayores de 18 años, 10? para socios de CAMA y OMSCA y 8? para mayores de 12 años y estudiantes (sin límite de edad).

Venta de entradas en Hello asso.com CAMA o en la Oficina de Turismo de Aire sur l’Adour.

Apertura in situ 45 minutos antes del comienzo del espectáculo.

Puesto de avituallamiento y bebidas en el lugar.

CAMA bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Musikschule ein Spektakel: New Orleans Jazz an der Adour! Los geht’s mit einem großen musikalischen Moment, der alle Generationen von Musikern vermischt, von den Jugendlichen der Musikschule bis zu den Profis zweier Jazzgruppen, die diesen Festabend beleben werden. man hört zu, lacht und isst für den Abschlussabend mit Meisterklasse am Nachmittag.

Preise 15€ für Personen über 18 Jahre, 10€ für CAMA- und OMSCA-Mitglieder und 8€ für Personen ab 12 Jahren und Studenten (ohne Altersbeschränkung).

Kartenvorverkauf auf Hello asso.com CAMA oder im Tourismusbüro von Aire sur l’Adour.

Öffnung vor Ort 45 Minuten vor Beginn der Vorstellung.

Getränke in Fällen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Aire sur l’Adour