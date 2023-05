Course landaise, 6 mai 2023, .

Au programme :

Paséo à 16h30

Course Landaise de promotion

Ganadéria NOGUES

Cuadrilla Caroline LARBERE

Tarifs : entrée générale à 12 € – Licenciés & AJC à 5 € – Gratuit -16 ans & Cartes Jeunes

19h30 : soirée Bodega Tapas CHEZ ADELE.

2023-05-06

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the program:

Paseo at 4:30 pm

Landaise race of promotion

Ganadéria NOGUES

Cuadrilla Caroline LARBERE

Prices: general entry at 12 ? – Members & AJC at 5 ? – Free -16 years old & Youth Cards

7:30 pm : Bodega Tapas evening at CHEZ ADELE

En el programa:

Paséo a las 16h30

Carrera promocional landesa

Ganadéria NOGUES

Cuadrilla Caroline LARBERE

Precios: entrada general a 12€ – Socios & AJC a 5€ – Gratis para menores de 16 años y Carné Joven

19h30 : Velada de Tapas Bodega en CHEZ ADELE

Auf dem Programm stehen:

Paséo um 16.30 Uhr

Landaise-Rennen zur Förderung

Ganadéria NOGUES

Cuadrilla Caroline LARBERE

Preise: allgemeiner Eintritt 12 ? – Lizenzinhaber & AJC 5 ? – Kostenlos -16 Jahre & Jugendkarten

19.30 Uhr: Bodega-Tapas-Abend CHEZ ADELE

