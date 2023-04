« Mon tout doux » Résidence de création de la compagnie TADAM Médiathèque, 29 avril 2023, Aire-sur-l'Adour.

« Mon tout doux », spectacle en cours de création, est à destination des bébés et des parents (ou accompagnants de très jeunes enfants). Un grand moment d’amour à partager, à découvrir à la médiathèque d’Aire sur l’Adour le samedi 25 février

De 10h à 11h30

En amont, nous vous invitons à participer à trois ateliers parents-bébés. Pour la compagnie, ce sera l’occasion d’expérimenter et de rôder son spectacle.

Pour les parents, ce sera une expérience d’écoute de soi, de son enfant, d’enrichissement de la relation parent-bébé, de découverte d’outils adaptés pour la psychomotricité de l’enfant (chants, jeux, massages, bercements…)

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit

Sur inscription :

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Médiathèque Passage des cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Mon tout doux », a show in progress, is intended for babies and parents (or those accompanying very young children). A great moment of love to share, to be discovered at the media library of Aire sur l’Adour on Saturday, February 25

From 10am to 11:30am

Beforehand, we invite you to participate in three parent-baby workshops. For the company, it will be an opportunity to experiment and to practice its show.

For the parents, it will be an experience of listening to oneself, to one’s child, of enriching the parent-baby relationship, of discovering tools adapted to the child’s psychomotricity (songs, games, massages, rocking?)

Media library of Aire sur l’Adour

Free

On registration:

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

« Mon tout doux », un espectáculo en fase de creación, está destinado a bebés y padres (o acompañantes de niños muy pequeños). Un gran momento de amor para compartir, a descubrir en la mediateca de Aire sur l’Adour el sábado 25 de febrero

De 10:00 a 11:30

Previamente, le invitamos a participar en tres talleres para padres y bebés. Para la empresa, será una oportunidad de experimentar y practicar su espectáculo.

Para los padres, será una experiencia de escucha de sí mismos y de su hijo, de enriquecimiento de la relación padres-bebé, de descubrimiento de herramientas adaptadas a la psicomotricidad del niño (canciones, juegos, masajes, balanceo…)

Mediateca de Aire sur l’Adour

Gratis

En el registro:

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

das Stück « Mon tout doux », das derzeit entwickelt wird, ist für Babys und Eltern (oder Begleitpersonen von sehr kleinen Kindern) bestimmt. Ein großer Moment der Liebe zum Teilen, zu entdecken in der Mediathek von Aire sur l’Adour am Samstag, den 25. Februar

Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr

Im Vorfeld laden wir Sie ein, an drei Eltern-Baby-Workshops teilzunehmen. Für die Theatergruppe ist dies eine Gelegenheit, mit ihrem Stück zu experimentieren und es einzustudieren.

Für die Eltern ist es eine Erfahrung, sich selbst und ihrem Kind zuzuhören, die Eltern-Baby-Beziehung zu bereichern und geeignete Werkzeuge für die Psychomotorik des Kindes zu entdecken (Gesang, Spiele, Massagen, Wiegen?)

Mediathek in Aire sur l’Adour

Kostenlos

Nach Anmeldung :

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

