Journée de la Peña Dussau Ganaderia Dussau Aire-sur-l’Adour, samedi 25 mai 2024.

Journée de la Peña Dussau Ganaderia Dussau Aire-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 00:00:00

Les beaux jours arrivent, et avec eux, les bonnes nouvelles : il est l’heure de réserver vos places pour le premier rendez-vous de la Peña Dussau de la temporada 2024 !

Au programme : de la course landaise avec la ganaderia et cuadrilla Dussau, un tentadero avec le maestro Thomas Dufau, des repas conviviaux et de la bonne musique !

Les places (limitées) sont à réserver en ligne jusqu’au 15 mai sur ganaderia-dussau.com. N’attendez plus

Réservations obligatoires sur ganaderia-dussau.com

Tous en Rouge et Blanc

Ganaderia Dussau 2396, Route de Lussagnet

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



