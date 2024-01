Soirée karaoké à l’Antre II Aire-sur-l’Adour, samedi 20 janvier 2024.

Soirée karaoké à l’Antre II Aire-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Soirée karaoké avec formule à 20€: assiette tapas, un verre de vin et une entrée VIP.

Venez passer un moment privilégié dans la, salle privatisée du 64th street club.

Uniquement sur réservation

Nous vous attendons nombreux à partir de 20h ! Préparez vos plus belles voix (ou pas)

EUR.

64 Avenue du 4 Septembre

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



