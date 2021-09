Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Aire Solidaire – Journée découverte des métiers proctection – sécurité Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Aire Solidaire – Journée découverte des métiers proctection – sécurité Aire-sur-l’Adour, 3 octobre 2021, Aire-sur-l'Adour. Aire Solidaire – Journée découverte des métiers proctection – sécurité 2021-10-03 – 2021-10-03

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour La municipalité met à l’honneur les métiers de la sécurité en organisant le dimanche 3 octobre de 9h à 17h une journée découverte des métiers protection & sécurité ! Au programme :

– Évènements sportifs

– Présentations

Rendez-vous à la caserne des pompiers et au centre d'animation. Infos et inscriptions au 05 33 13 20 05

Aire-sur-l'Adour