HAUTE-SAVOIE ITINERANT aire naturelle de Plaine-Joux Passy, 13 juillet 2023, Passy.

HAUTE-SAVOIE ITINERANT 13 et 27 juillet aire naturelle de Plaine-Joux 1175 euros

Les jeunes feront des étapes de 4-5 jours dans les campings du département de la Haute Savoie : Plaine-Joux, Les contamines Montjoie, Passy.

Dans les campings, les jeunes seront installés dans des tentes de 3-4 places, installation d’un marabout pour la cuisine et la restauration.

Ils feront la conception des menus, la préparation des repas en équipe et la vaisselle.

aire naturelle de Plaine-Joux passy 74190 Passy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0158340520 »}, {« type »: « email », « value »: « secteur.vacances@lespionniers.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lespionniers.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T10:30:00+02:00

2023-07-27T10:30:00+02:00 – 2023-07-27T11:00:00+02:00