Mini Camp – Une nuit en forêt Aire naturelle de Camping de Sore Sore, 19 juillet 2023, Sore.

Sore,Landes

Animation nature pour les enfants à partir de 8 ans. Les enfants vont pouvoir découvrir la nature de nuit par le biais d’une promenade nocturne dans les sous-bois suivi d’une observation des étoiles. Enfin, ils dormiront sous leur tente au camping de Sore.

La journée, les enfants feront connaissance avec leur environnement et participeront aux tâches, notamment la cuisine qui se fera au four solaire.

6 places.

2023-07-19 fin : 2023-07-20 10:00:00. EUR.

Aire naturelle de Camping de Sore

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



Nature activities for children aged 8 and over. Children will be able to discover nature at night on a nocturnal walk in the undergrowth, followed by stargazing. Finally, they’ll sleep in their tents at the Sore campsite.

During the day, the children will get to know their surroundings and take part in the chores, including cooking with a solar oven.

sleeps 6

Actividades en la naturaleza para niños a partir de 8 años. Los niños podrán descubrir la naturaleza por la noche en un paseo nocturno por la maleza, seguido de una observación de las estrellas. Finalmente, dormirán en sus tiendas en el camping de Sore.

Durante el día, los niños conocerán su entorno y participarán en las tareas, incluida la cocina con horno solar.

6 plazas

Naturanimation für Kinder ab 8 Jahren. Die Kinder werden die Natur bei Nacht entdecken können, indem sie einen nächtlichen Spaziergang durch das Unterholz machen und anschließend die Sterne beobachten. Schließlich schlafen sie in ihrem Zelt auf dem Campingplatz in Sore.

Tagsüber lernen die Kinder ihre Umgebung kennen und beteiligen sich an den Aufgaben, insbesondere am Kochen, das mit einem Solarofen durchgeführt wird.

6 Plätze

