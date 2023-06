Voyage dans le temps aire naturelle de camping de Clazay Bressuire, 17 juillet 2023, Bressuire.

A travers ce séjour, nous allons nous projeter au moyen âge, découvrir l’ambiance d’une école d’autrefois au début du XXe siècle et participer à un voyage a travers les siècles.

En camping, nous allons découvrir les joies de la vie en collectivité.

Organisation des repas, des tâches quotidiennes, se faire de nouveaux amis. Tout en découvrant des sports de nature, des notions sur le développement durable, la vie d’autrefois.

Aller à la découverte de maniére ludique d’un chateau du moyen-âge (chateau de Mesmin), découvrir l’ambiance d’une école d’autrefois au début du XXe siècle ( la tour Nivelle) et passer une journée inouibliable au PUY du FOU.

aire naturelle de camping de Clazay a Chabautière 79300 CLAZAY Bressuire 79300 Clazay Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@minimes-csc86.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549021850 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lesminimes.centres-sociaux.fr/ »}]

