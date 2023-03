Randonnée Herbignac Aire du Pré Grasseur 44410 Herbignac

Randonnée Herbignac Aire du Pré Grasseur 44410 Herbignac, 14 mai 2023, . Randonnée Herbignac Dimanche 14 mai, 08h30 Aire du Pré Grasseur 44410 Herbignac Inscription: 5 Randonnée pedestre pour venire en aides à un orphelinat et à des familles burkinabè en difficulté. Départ et arrivée à l’aire du Pré Grasseur 3 parcours fléchés

Début des marches à :

8h30 pour les 15km

9h30 pour les 10km

Les mineurs sont acceptés s'ils sont accompagnés d'un adulte. Poussette possible pour les 5km

