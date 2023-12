Opération « Forêt propre » Aire du Poteau Maître Jean Pierrecourt, 16 mars 2024, Pierrecourt.

Pierrecourt Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Au programme :

9h00 – Rendez-vous au Poteau Maître Jean – Un pot d’accueil sera offert aux participants par l’ONF

9h à 12h – Atelier micromammifères en compagnie de Vincent POIRIER

Un kit de gants et sacs poubelles seront remis à chaque participants.

Veuillez emporter un pique-nique pour votre pause repas du midi.

Quelques recommandations :

– Pas d’animaux de compagnie.

– Portez des chaussures et vêtements adaptés à cette journée.

Retour des participants vers 16h30 – Pot de départ offert par l’ONF

Animation ouverte à tous les volontaires.

Aire du Poteau Maître Jean

Pierrecourt 76340 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle