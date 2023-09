Théâtre Relation sylvestre Aire du Pas de Cère – RN122 – 15800 THIEZAC Thiézac, 16 septembre 2023, Thiézac.

La brigade de protection sylvestre (BPS) s’intéresse à toutes les relations possibles et impossibles entre l’homo sapiens sapiens et les arbres. Pour eux la plantation est un geste spectaculaire à partager. C’est pendant sa formation à la FAI-AR que l’artiste québécois Laury Huard s’engage sur les chemins de l’art écologique. Il s’intéresse aux espaces de coopération que nous pouvons développer avec des non-humains par la création d’un spectacle. Dans cette oeuvre, il utilise la parole, le son, la fiction, l’arboriculture et la participation du public pour planter un arbre et favoriser son adoption par les habitants du quartier. Cela semble bien sérieux, mais décalages et brins de folie viennent épicer cette épopée au coeur de nos relations avec les arbres.

Aire du Pas de Cère – RN122 – 15800 THIEZAC
Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
04 71 47 50 68

