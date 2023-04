Marché de Moretel – Crêts en Belledonne Aire du Lac, 1 janvier 2023, Crêts en Belledonne.

Rendez-vous tous les jeudis après-midi de 16h à 19h pour le marché de Crêts-en-Belledonne..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Aire du Lac Moretel de Mailles

Crêts en Belledonne 38830 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Every Thursday afternoon from 4pm to 7pm for the market of Crêts-en-Belledonne.

Nos vemos todos los jueves por la tarde, de 16 a 19 horas, en el mercado de Crêts-en-Belledonne.

Treffen Sie sich jeden Donnerstagnachmittag von 16:00 bis 19:00 Uhr zum Markt in Crêts-en-Belledonne.

Mise à jour le 2022-02-04 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse