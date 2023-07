Par les Villages 2023 – Les Impromptus Molière Aire du Jardin des Arbres – Autoroute A77 Varennes-Changy, 19 août 2023, Varennes-Changy.

Par les Villages 2023 – Les Impromptus Molière Samedi 19 août, 16h30 Aire du Jardin des Arbres – Autoroute A77 Participation libre

C’est une soirée toute particulière à laquelle nous vous invitons.

Venez découvrir des scènes de Molière que vous aurez vous-même tirées au sort !

Soirée théâtrale pour fêter l’auteur français le plus connu au monde !

Une sorte de grand jeu plein d’humour et de rebondissements !

Tour à tour, Sganarelle, Mr Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore… les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent sous vos yeux dans leurs loges en plein air.

Ils se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties du chapeau qui se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux.

C’est avec une roulotte tirée par un cheval et à vélo que nous traversons la campagne et installons notre théâtre de tréteaux au cœur des villages

Venez partager ce moment jubilatoire et convivial!

Cet événement itinérant est soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et le département du Loiret.

Aire du Jardin des Arbres – Autoroute A77 45290 Varennes-Changy Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire Sur l’autoroute A77 entre Clermond-Ferrand et Paris Accès sans passer par l’autoroute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

