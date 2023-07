FESTI-SERVIAN Aire du Campotel Servian, 19 août 2023, Servian.

Servian,Hérault

Le Comité des Fêtes organise sur l’Aire du Campotel une grande soirée pour vous divertir avec un marché artisanal et un bal. Restauration sur place.

2023-08-19 19:00:00 fin : 2023-08-19 . .

Aire du Campotel

Servian 34290 Hérault Occitanie



The Comité des Fêtes is organizing a great evening of entertainment on the Campotel Aire, with a craft market and a ball. Catering on site

El Comité des Fêtes organiza una gran velada de animación en el Aire del Campotel, con un mercado de artesanía y un baile. Restauración in situ

Das Festkomitee organisiert auf der Aire du Campotel einen großen Abend, um Sie mit einem Kunsthandwerkermarkt und einem Ball zu unterhalten. Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-06-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE