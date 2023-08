LE ROZO AMBULANT Aire d’observation Aire naturelle du Bagnas Agde, 7 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Dans le cadre du projet Roselières littorales Méditerranéennes porté par l’ADENA, un outil interactif de sensibilisation du grand public sur les roselières littorales et le changement climatique a été créé : le Rozo ‘Ambulant..

2023-09-07 11:00:00 fin : 2023-09-07 . .

Aire d’observation

Aire naturelle du Bagnas

Agde 34300 Hérault Occitanie



As part of the Roselières littorales Méditerranéennes project run by ADENA, an interactive tool has been created to raise public awareness of coastal reedbeds and climate change: the Rozo ‘Ambulant.

En el marco del proyecto Roselières littorales Méditerranéennes de ADENA, se ha creado una herramienta interactiva para sensibilizar al público sobre los cañaverales costeros y el cambio climático: el Rozo « Ambulant.

Im Rahmen des von ADENA getragenen Projekts Mediterrane Küstenschilfgürtel wurde ein interaktives Instrument zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für Küstenschilfgürtel und den Klimawandel geschaffen: der Rozo ‘Ambulant.

