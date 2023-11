Soirée Nouvelle Année Aire des Vérités Saint-Victor, 31 décembre 2023, Saint-Victor.

Saint-Victor,Allier

Célébrons ensemble le passage à une nouvelle année avec les enfants terribles lors d’une soirée inoubliable au réveillon du Nouvel An! Rejoignez nous pour une nuit de festivités, de rires et de souvenirs à créer..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Aire des Vérités Rue Louis Renault

Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s celebrate a new year together with the enfants terribles at an unforgettable New Year’s Eve party! Join us for a night of festivities, laughter and memories to be made.

Celebra el comienzo de un nuevo año con los enfants terribles en una inolvidable fiesta de Nochevieja Únete a nosotros en una noche de fiesta, risas y recuerdos.

Feiern Sie mit den Enfants Terribles einen unvergesslichen Silvesterabend, um das neue Jahr zu begrüßen! Begleiten Sie uns auf eine Nacht voller Feiern, Lachen und Erinnerungen.

