Vienne Atlas de la biodiversité Aire des ilettes Montmorillon, 14 octobre 2023, Montmorillon. Atlas de la biodiversité Samedi 14 octobre, 14h00, 20h00 Aire des ilettes Dès 14h, venez parfaire vos connaissances sur lui oiseaux, ces animaux que nous pensons tous connaître mais qui ont encore tant à nous apprendre à l’occasion de la sortie « Montmorillon, terre de migration » proposée dans le cadre du World Migratory Bird Day. Rendez-vous à l’étang de plantis de Montmorillon.

Puis à 20h, nous vous invitons à nous retrouver pour la sortie « Lumière sur la nuit ». Insectes, poissons, chauves-souris, oiseaux, venez faire la lumière sur la biodiversité nocturne de Montmorillon dans le cadre du Jour de la Nuit. Rendez-vous au parking des Ilettes de Montmorillon. Aire des ilettes chemin des ilettes Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 71 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

