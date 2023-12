Randonnée commentée : Lido du Jaï, nature sauvage entre deux étangs Aire de stationnement des Garances Marignane, 3 avril 2024, Marignane.

Marignane Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-03

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée « Lido du jaï, nature sauvage entre deux étangs. »

Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement..

Visite naturaliste du lido du Jaï, cordon littoral sablonneux original enserré entre la plage de l’étang de Berre et les lagunes de Bolmon.



Sujets abordés :

– Définition et écologie d’une lagune méditerranéenne avec petites analyses d’eau et interprétation.

– Observation des différentes associations végétales présentes et identification des espèces.



Un chemin parcourt l’étroit cordon littoral du Jaï, rejoignant Châteauneuf et Marignane en ligne droite. La salicorne herbacée est la seule habitante de ces vases salées. Elle peut se manger en condiment.

Cette promenade se trouve au sein du site naturel protégé du Bolmon et du Jaï, propriété du Conservatoire du Littoral et géré par le Syndicat Intercommunal Bolmon Jaï.

Composé de sables grossiers, fins et de limons, le cordon littoral sablonneux du Jaï sépare les étangs de Berre et de Bolmon. Il possède une végétation caractéristique adaptée au soleil, au sel, au sable et au vent. Il est traversé par 3 bourdigues, des canaux de communication et de pêche entre les 2 étangs.

Longueur : 5,5 km et largeur moyenne : 200 m



N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Durée : entre 2h30/3h – Distance : entre 5 et 7 km – Dénivelé : aucun – Marche aisée.

Aire de stationnement des Garances Avenue Henri Fabre

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



