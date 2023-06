Découvrez les pollinisateurs du bord de Loire Aire de stationnement de camping-car Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Découvrez les pollinisateurs du bord de Loire Aire de stationnement de camping-car Nevers, 8 juillet 2023, Nevers. Découvrez les pollinisateurs du bord de Loire Samedi 8 juillet, 14h00 Aire de stationnement de camping-car Sur inscription Les insectes pollinisateurs profite du beau temp pour faire un petit tour aux bords de Loire ! Saviez-vous que le papillon était un pollinisateur ? Aux côtés de la MELA, venez observer et en apprendre plus sur ces petites bêtes si importantes au bien être des écosystèmes. Aire de stationnement de camping-car Route des Saulaies, Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « mela58@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783822519 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

