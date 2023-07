Le Marché des Galopins Aire de repos Lafitte-sur-Lot, 26 juillet 2023, Lafitte-sur-Lot.

Lafitte-sur-Lot,Lot-et-Garonne

À partir du 14 juin, le mercredi, tous les quinze jours, de 16h à 19h30, pour une durée de 3 mois « Le Marché des Galopins » s’installe dans le village Chemin de la Tuilerie (route longeant l’aire de pique-nique)..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 19:30:00

Aire de repos Chemin de la Tuilerie

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From June 14, every Wednesday, from 4pm to 7.30pm, for a period of 3 months, « Le Marché des Galopins » will take up residence in the village on Chemin de la Tuilerie (the road alongside the picnic area).

A partir del 14 de junio, « Le Marché des Galopins » se celebrará cada quince días, los miércoles de 16.00 a 19.30 h., durante 3 meses. Tendrá lugar en el pueblo, en el Chemin de la Tuilerie (la carretera que bordea el merendero).

Ab dem 14. Juni findet alle zwei Wochen mittwochs von 16:00 bis 19:30 Uhr für die Dauer von drei Monaten « Le Marché des Galopins » im Dorf Chemin de la Tuilerie (Straße entlang des Picknickplatzes) statt.

