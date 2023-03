Rand’EAU Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Rand’EAU Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers, 11 juin 2023, Lussac-les-Châteaux . Rand’EAU Vienne 86320 Lussac-les-Châteaux Aire de repos; 71 route de poitiers Lussac-les-Châteaux Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers 86320 Lussac-les-Châteaux

2023-06-11 08:00:00 – 2023-06-11 17:00:00

Aire de repos; 71 route de poitiers 86320 Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Vienne . Rand’EAU Vienne 2023 est une randonné ou descente sportive de 10km ou 21km en canoë-kayak entre Lussac-les-châteaux et Chauvigny. OT Sud Vienne Poitou

Aire de repos; 71 route de poitiers 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu Lussac-les-Châteaux Adresse Lussac-les-Châteaux Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux Departement Vienne Tarif Lieu Ville Aire de repos; 71 route de poitiers 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux /

Rand’EAU Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers 2023-06-11 was last modified: by Rand’EAU Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers Lussac-les-Châteaux 11 juin 2023 86320 Lussac-les-Châteaux Aire de repos; 71 route de poitiers Lussac-les-Châteaux Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers Lussac-les-Châteaux vienne

Lussac-les-Châteaux Vienne