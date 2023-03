Rand’EAU Vienne Aire de repos; 71 route de poitiers, 11 juin 2023, Lussac-les-Châteaux.

Le dimanche 11 juin 2023 a lieu la 14ème édition de Rand’EAU Vienne. C’est une randonnée ou descente sportive en Canoë-Kayak, ancrée au cœur du site emblématique de la Vallée de la Vienne.

Cette manifestation permet la découverte d’une mosaïque de paysages à travers sa rivière, son patrimoine ainsi que sa biodiversité.

Elle débute à Lussac-les-Châteaux avec deux points d’arrivée, un à Cubord pour les 10km puis un second à Chauvigny pour les 21km.

Cet événement est ouvert à tous, aux randonneurs non initié ainsi qu’aux compétiteurs, seul, en famille ou entre amis. C’est un moment de rencontre et de partage autour des valeurs fédératrices du canoë-kayak : respect de l’environnement, respect des autres, entraide et solidarité.

Différentes animations sont disponible sur le village départ. Une fois à l’eau une connexion se créera avec le patrimoine et la nature tout au long du parcours.

Possibilité de réserver des embarcations avec l’inscription.

2023-06-11T08:00:00+02:00 – 2023-06-11T17:00:00+02:00

