Les mondes engloutis du Cap Romain Aire de pique-nique, esplanade Nan Red Bernières-sur-Mer, 12 juillet 2023, Bernières-sur-Mer.

Bernières-sur-Mer,Calvados

Découverte des réserves naturelles à travers l’exemple du Cap Romain. Ce site géologique a la particularité d’être situé en front de mer et de montrer des espèces marines actuelles et fossiles, notamment de remarquables colonies d’éponges jurassiques. (1km/1h30) – Niveau 1.

2023-07-12 10:30:00 fin : 2023-07-12 16:00:00. .

Aire de pique-nique, esplanade Nan Red Avenue du littoral

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie



Discover nature reserves through the example of Cap Romain. This geological site is unique in that it is located right on the seafront and features both present-day and fossil marine species, including remarkable colonies of Jurassic sponges. (1km/1h30) – Level 1

Descubrimiento de las reservas naturales a través del ejemplo de Cap Romain. Este sitio geológico tiene la particularidad de estar situado frente al mar y de mostrar especies marinas actuales y fósiles, en particular notables colonias de esponjas jurásicas. (1km/1h30) – Nivel 1

Entdeckung von Naturschutzgebieten am Beispiel von Cap Romain. Diese geologische Stätte hat die Besonderheit, dass sie direkt am Meer liegt und sowohl aktuelle als auch fossile Meeresbewohner zeigt, insbesondere bemerkenswerte Kolonien von Schwämmen aus der Jurazeit. (1km/1,5 Stunden) – Niveau 1

