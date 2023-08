Marché de producteurs locaux et d’artisans Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Marché de producteurs locaux et d’artisans Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe, 2 septembre 2023, Vicq-sur-Gartempe. Marché de producteurs locaux et d’artisans Samedi 2 septembre, 18h00 Aire de loisirs Entrée libre Marchés de producteurs/artisans locaux, concert, foodtrucks. … Le Pit’Fest vous donne rendez-vous le samedi 2 septembre à Vicq-sur-Gartempe de 18h à 23h à l’aire de loisirs. Aire de loisirs La Guillonnerie 86210 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T18:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:00:00+02:00

