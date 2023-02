Fête des associations Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

Fête des associations Aire de Loisirs, 30 juillet 2023, Vicq-sur-Gartempe. Fête des associations Dimanche 30 juillet, 09h00 Aire de Loisirs Journée populaire et festive dans un cadre rural Aire de Loisirs La Guillonnerie 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Journée conviviale avec jeux de labours, course à pieds, jeux divers, feu d’artifice, manège, buvette et restauration midi et soir et de nombreuses autres animations familiales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T09:00:00+02:00

2023-07-30T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Aire de Loisirs Adresse La Guillonnerie 86260 Vicq-sur-Gartempe Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne

Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/

Fête des associations Aire de Loisirs 2023-07-30 was last modified: by Fête des associations Aire de Loisirs Aire de Loisirs 30 juillet 2023 Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe Vienne