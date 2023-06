Caravane des Sports Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Caravane des Sports Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe, 20 juillet 2023, Vicq-sur-Gartempe. Caravane des Sports Jeudi 20 juillet, 10h00 Aire de loisirs Gratuit. Inscription sur place. La Caravane des Sports du Département de la Vienne est de passage à Vicq sur Gartempe le jeudi 20 juillet 2023 de 10h à 16h.

Animations sportives gratuites pour les enfants à partir de 8 ans (vélo, tir à l’arc, rugby, tennis de table, escrime, escalade, etc).

Inscription directement sur place de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30.

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T16:00:00+02:00

