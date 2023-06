Concours de pêche et repas au bord de la Gartempe Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Concours de pêche et repas au bord de la Gartempe
Dimanche 4 juin, 08h00
Ouvert à tous
Le concours de pêche et son repas au bord de la Gartempe à Vicq fait son retour le 4 Juin.

Au programme, 2 manches pour le concours de pêche, sans oublier la buvette et le plateau repas ( même pour ceux ou celles qui ne participent pas au concours ).

Renseigements: 06.88.39.10.05
Aire de loisirs La Guillonnerie 86210 Vicq-sur-Gartempe

