CARNAVAL Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

CARNAVAL Aire de Loisirs, 4 mars 2023, Vicq-sur-Gartempe. CARNAVAL Samedi 4 mars, 15h00 Aire de Loisirs

Dîner sur réservation

Défilé du carnaval suivi d’un dîner Aire de Loisirs La Guillonnerie 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’Association des Parents d’Elèves de Vicq sur Gartempe organise son carnaval le samedi 4 Mars 2023 après-midi suivi d’un dîner à la salle des fêtes.

Les élèves de l’école enfileront leurs plus beaux déguisements et défileront dans les rues de Vicq sur Gartempe jusqu’à l’aire de loisirs. Pour clôturer cette belle journée et comme veut la tradition, brûleront » Monsieur Carnaval ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T15:00:00+01:00

2023-03-04T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu Aire de Loisirs Adresse La Guillonnerie 86260 Vicq-sur-Gartempe Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne

Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/

CARNAVAL Aire de Loisirs 2023-03-04 was last modified: by CARNAVAL Aire de Loisirs Aire de Loisirs 4 mars 2023 Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe Vienne