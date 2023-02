Chantier participatif: plantation d’une haie champêtre le 11/02 Aire de Loisirs Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Plantation d’une haie champêtre samedi 11 février 2023 à 14h à l’aire de loisirs. Aire de Loisirs La Guillonnerie 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Chantier participatif ouvert à tous pour la plantation d’une haie champêtre à l’aire de loisirs de Vicq sur Gartempe, samedi 11 février 2023 à 14h.

Munissez vous d’outils de plantation et d’équipement adapté.

Un technicien de l’association Prom’Haies et l’entreprise Wibaux reboisement seront présents pour expliquer le rôle des haies, les techniques de plantation et répondre à vos questions.

