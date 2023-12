Soirée festive Aire de loisirs Valence-en-Poitou, 3 août 2024, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 19:00:00

fin : 2024-08-03

Moules-frites + concert + feu d’artifice + forains sur place.

12 euros adulte et 6 euros enfant de 5 à 12 ans et gratuit en dessous de 5 ans.

.

Aire de loisirs Châtillon

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



