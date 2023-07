Soirée festive Aire de loisirs Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Vienne Soirée festive Aire de loisirs Valence-en-Poitou, 5 août 2023, Valence-en-Poitou. Valence-en-Poitou,Vienne Animations, repas moules frites, concert gratuit, feux d’artifice à 23h..

Aire de loisirs Châtillon

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Entertainment, mussels and French fries, free concert, fireworks at 11pm. Animación, mejillones y patatas fritas, concierto gratuito, fuegos artificiales a las 23.00 horas. Animationen, Essen mit Moules Frites, kostenloses Konzert, Feuerwerk um 23 Uhr.

